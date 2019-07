Nintendo, Orange, SFR, 4L e-Plein Air, Instagram : les actus tech' de la semaine

Attaqué en justice, Nintendo répond enfin aux joueurs dont les Joy-Con sont défectueux

Orange lance son « Coup de Pouce Livebox », une offre complète destinée aux ménages modestes

Selon le FAI, la nouvelle SFR Box 8 sera « très loin des 60€ » de la Freebox Delta

La Renault 4L Plein Air décapotable a le droit à sa version électrique

Peugeot 3008 Hybrid : tout ce que l'on sait du futur SUV de la firme sochalienne

Pourquoi l'enquête de satisfaction de la Freebox Delta publiée partout n'est pas très objective

Instagram désactive le compteur de likes et de vues

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Jusque-là muré dans le silence à propos desmis en exergue par un groupe d'utilisateurs, le support de Nintendo s'est fendu d'une première déclaration , qui ne réglait pas pour autant le problème. La firme japonaise a cependant effectué une petite mise à jour, laquelle a catapulté en première position le support dédié aux Joy-Con sur sa page liée aux demandes de réparation, avant d'annoncer la prise en charge des réparations Pour palier à la précarité numérique qui touche environ cinq millions de foyers en France,a décidé de lancer une offre inédite baptisée « Coup de Pouce Livebox ». Que contient-elle ? UnInternet-TV-Téléphone à 19,99 euros par mois, mais aussi et surtout, un ordinateur portable reconditionné vendu au prix de 175 euros. Le tout sans engagement.Présentée en grande pompe le jeudi 18 juillet 2019, la nouvelle- la première à être dotée de la Wi-Fi 6 - atterrira dans le salon des ménages français à partir du 20 août prochain. Si sa fiche technique a déjà été dévoilée, son prix restait jusque-là un mystère. Grégory Rabuel, Directeur exécutif Grand Public de SFR, a cependant donné quelques indices : «». Comprenez : une grille tarifaire inférieure à celle de sa concurrente Freebox Delta.Pour rendre hommage à la 4L ayant fait les beaux jours de la marque durant une petite trentaine d'années,a décidé de remettre au goût du jourà l'occasion du festival 4L International. Le constructeur y a cependant ajouté uneinspirée de la Twizy. Ainsi est née la e-Plein Air , qui rappellera des souvenirs aux plus nostalgiques.Au regard du succès rencontré par lethermique, la marque au lion s'est laissée tenter à une petite hybridation de son SUV. Ledébarquera sur les routes de l'Hexagone d'ici la fin de l'année 2019. Mais que propose-t-il sous son capot ? Quels changements esthétiques ont été effectués, à l'extérieur comme à l'intérieur ? Autant de questions auxquelles Clubic répond dans un article récapitulatif , un site spécialisé dans les guides, tests et comparatifs, a réalisé une enquête de satisfaction auprès de 3 128 propriétaires d'une Freebox Delta . Résultat : neuf personnes sur dix se disent satisfaites du matériel. Problème : les sondés proviennent tous du groupe Facebook «», soit une communauté animée par un même centre d'intérêt, et relativement « fan » de la technologie utilisée. Un échantillon, qui, dans l'idée, n'est donc ni représentatif, ni objectif.Face à la course auxet commentaires entreprise par certains utilisateurs d', le réseau social a déployé une nouvelle version de sa plateforme en Australie, au Brésil, au Canada, en Irlande, en Italie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Le groupe a ainsi désactivé les compteurs de « J'aime » sous les photos, et de vues sous les vidéos. Des données que seuls l'auteur de la publication peut désormais voir.