La Renault 4L Plein Air décapotable a le droit à sa version électrique

© Renault

Une motorisation électrique bien connue

© Renault

Coup d'œil dans le rétroviseur

© Renault

Source : Groupe Renault

Sia multiplié les projets relatifs auxdestinées à rouler sur nos routes au cours des prochains mois, à l'image des hybrides Captur et Clio 5 , mais aussi de son véhicule zéro émission phare, la ZOE 2019 , la firme tricolore n'oublie pas pour autant son modèle de cœur, la. Alors, quoi de mieux qu'une version électrique pour lui rendre hommage ?Le groupe a en effet levé le voile sur unelors de la septième édition du festival, qui réunit depuis 2009 les plus grands fans du très populaire véhicule français, écoulé à plus de huit millions d'exemplaires entre les années 1961 et 1992. Dévoilée en 1968, laa la particularité d'arborer unLa, de son nouveau nom, reprend donc le design de sa prédécesseure, mais troque sa motorisation thermique pour les composants électriques de la, comme l'indique le compte Twitter de la compagnie tricolore. Ainsi retrouve-t-on unet une batterie de 6,1 kWh.Ceconçu par les équipes deetrestera toutefois au garage :du produit n'est pour l'heure envisagée. Cettea donc vocation à rappeler des souvenirs aux plus nostalgiques, non sans épouser les technologies automobiles, et vertes, du 21siècle.