Renault Clio 5 hybride : tout ce que l’on sait de la future citadine au losange

© Renault

Design extérieur : rien de bouleversant

Longueur : 4 050 mm

Largeur : 1 798 mm

Hauteur : 1 440 mm (abaissée de 8 mm)

Empattement : 2 583 mm

Poids : 1 042 kilos

Design intérieur : montée en gamme

Motorisation : hybride non rechargeable

Aides à la conduite : du classique

Prix et disponibilité : patienter pour une grille tarifaire « abordable »

Source : Dossier de presse

En mars 2019, le salon automobile de Genève a fait l'objet d'un nouveau duel largement commenté dans le secteur : celui de la Peugeot e-208 et de la. D'un côté, une version 100 % électrique privilégiée par la marque au lion, et de l'autre, unepréférée par la firme de Boulogne-Billancourt. Deux stratégies pour le moins opposées, qui devraient sensiblement jouer sur les prix finaux des modèles.de sa future concurrente, prévue pour l'automne 2019, lan'empruntera le chemin de la commercialisation qu'en 2020. Soit au moins une année après sa présentation officielle ( communiqué de presse ici-même ) lors de l'événement helvète susmentionné. L'occasion de faire un point complet sur ce quatre roues populaire.La, à l'instar de la thermique, reprend les principaux codes esthétiques de la génération précédente. À quelques petites différences près : à l'avant, le capot accueille une série de nervures, de manière à lui ajouter une touche de caractère supplémentaire. Sur les parties latérales, l'entourage chromé des vitres, associé à un bas de caisse creusé dans la tôle surplombant une signature, elle aussi chromée, en bas de porte, constituent les principaux changements.Côté dimensions, cette hybride se veut, et affiche les mensurations suivantes :À noter enfin : la présence de roues de 15, 16 ou 17 pouces selon les versions, ainsi que des projecteurs, équipés de la signature lumineuse en C (C-Shape).de la Clio 5 monte en gamme, notamment par l'intégration deélevant la qualité globale du produit. Un volant plus affiné et doté d'un repose pouce tentera d'apporter une, tout comme l'instrumentation numérique (7 ou 10 pouces) nichée dans la continuité du regard du conducteur.Au total,, pour huit ambiances lumineuses, composeront l'offre. De quoi créer un intérieur à son image, de la planche de bord aux panneaux de porte, en passant par le volant et les accoudoirs. L'écran tactile central se décline quant à lui en trois versions : 7 pouces, 7 pouces avec navigation ou 9,3 pouces avec navigation. Enfin, le coffre tutoie les, plus 26 litres de rangements intérieurs.Las'appuiera sur un moteur essence 1,6 litre de nouvelle génération, couplé à deux moteurs électriques, pour une puissance totale de. Chaque démarrage sera réalisé en 100 % électrique, alors que la batterie de 1,2 kWh devrait fournir seulementau véhicule, selon Auto Moto La voiture au losange bénéficie aussi d'un freinage régénératif, lequel lui permet de récupérer quelques précieux kilomètres d'autonomie lors des phases de décélération. Selon, rouler jusqu'à 80 % du temps en tout électrique en ville devrait être parfaitement envisageable. Ajoutez-y aussi trois modes de conduite :et(mode par défaut).La Clio 5 hybride se dote d'une, que l'on retrouve pour la plupart sur la ZOE 2019 : caméra 360°, caméra de recul, Easy Park Assist, freinage actif d'urgence avec détection des cyclistes et des piétons, Assistant Autoroute et Trafic, régulateur et limiteur de vitesse, commutateur automatique des feux de route, avertisseur d'angle mort, alerte franchissement de ligne et maintien dans la voie, et reconnaissance des panneaux de signalisation.Comme expliqué ci-dessus, lase lancera dans le grand bain dans le courant de l'année 2020, sans qu'aucune date précise n'ait été communiquée. Tout comme son prix final, encore inconnu, bien qu'une estimation autour des, voire un peu plus, revienne régulièrement. Ce serait donc bien en-dessous des 32 100 euros demandés pour la Peugeot e-208