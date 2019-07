Pourquoi l'enquète de satisfaction de la Freebox Delta publiée partout n'est pas très objective

Les participants ravis de la dernière Freebox

Lire aussi :

Freebox Delta : notre test complet du Player



L'enquête menée auprès de membres d'un groupe Facebook dédié à la Delta

Source : CableReview

Dans l'imaginaire collectif, laest encore vue comme une box toute récente. C'est le cas, puisqu'elle n'est sortie qu'en décembre 2018. Et justement, cette relative fraîcheur de la Delta nous fait prendre conscience que pour le moment, les études menées sur le nouveau bijou technologique de Free ne courent pas les rues. Voilà pourquoi, un site spécialisé dans les guides, tests et comparatifs des box internet, a euL'étude de CableReview, dont les résultats ont été publiés ce 22 juillet, doit faire sourire du côté de la rue de la Ville l'Évêque à Paris. À sa lecture, on s'aperçoit que les utilisateurs de la Freebox Delta sont en grande majorité satisfaits de la bête. Pour vous donner un chiffre clair et précis :. Cela calme tout de suite.Lesà l'étude (nous en reparlons plus bas) n'ont du coup pas l'intention de changer d'opérateur dans les mois à venir.. Et même si la moitié des clients (48,4%) ne sont pas encore satisfaits des mises à jour apportées par le FAI à sa box, ce couac, qui s'arrangera sans doute avec le temps, est vite effacé en relevant l'enthousiasme des abonnés pour le. Le player a indéniablement la cote, avecdu son de leur Delta. Netflix, enfin, semble faire chavirer le cœur des utilisateurs de la box, puisqu'ils sont 89,2% à utiliser la plateforme américaine régulièrement. Succès.Un petit détail nous chagrine. Détail qui a son importance lorsque vous décidez d'entreprendre une étude auprès de consommateurs. L'étude publiée par CableReview a été réalisée en « Freebox Delta. » Ce dernier, créé par un internaute manifestement pas lié à Free, compte tout de même 4 653 membres à l'heure où nous vous écrivons.Et là est le hic. Réaliser une étude en interrogeant les membres d'un groupe Facebook peut remettre en cause l'objectivé de l'étude. Attention, nous ne dénigrons absolument pas le travail de CableReview qui, répétons-le, a eu la bonne idée de réaliser cette enquête avec une infographie pertinente, qui a son utilité.Mais n'importe quel spécialiste de webmarketing ou n'importe quel community manager vous le dira :. Généralement, une communauté se retrouve autour d'un même centre intérêt, avec un côté souvent bienveillant, même si la critique reste permise. Ici, les abonnés sont forcément des utilisateurs de la Delta (sinon, quel intérêt ?). Les déçus de la Freebox iront davantage se plaindre sur des canaux officiels, plutôt que dans un groupe communautaire.