Fortnite, iPhone 11, Nintendo Switch, Peugeot, Netflix : les actus tech' de la semaine

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Les célébrations des personnages Fortnite continuent de défrayer la chronique. Après avoir été attaqué en justice en décembre 2018 à ce propos, l'éditeur Epic Games est de nouveau traîné devant les tribunaux par le saxophoniste Leo Pellegrino , cette fois-ci. Ce dernier accuse le studio américain «» concernant la manière de bouger de l'emote « Phone It In ». Jusque-là, Epic Games est toujours sorti victorieux des procès intentés à son égard.A la question « Les voitures électriques sont-elles vraiment propres ? », Clubic s'est attelé à écrire un dossier complet pour y répondre. Résultats : les véhicules électrifiés, en prenant en compte leur cycle de production, ont leur part de responsabilité en matière d'émissions de CO2. A l'utilisation, c'est en revanche tout l'inverse. Pour en apprendre plus sur le sujet, rendez-vous sur ce passionnant dossier Alors que se rapproche doucement mais sûrement la conférence d'Apple habituellement tenue en septembre de chaque année, les indiscrétions au sujet des futurs iPhone du groupe ne cessent d'apparaître sur la Toile. Le design de l'iPhone 11 a ainsi de nouveau fait l'objet d'une fuite , venant toujours un peu plus confirmer la présence de trois capteurs photo arrière.Année après année, Google continue de nous en mettre plein les yeux. Pour ceux qui ont toujours rêvé de visualiser l'évolution géographique de notre planète sur les 35 dernières années, alors rendez-vous sur Google Earth Timelapse , récemment déployé sur appareil mobile. Cet outil vous permet de voyager dans le temps (de 1984 à 2018) grâce aux 15 millions d'images satellites fournies par la plateforme cloud Google Earth Engine.Si la dernière mise jour 8.0.0 de Nintendo Swtich apporte son lot de nouveautés, elle semble également dissimuler un petit boost de performances qui profiterait à certains jeux tels que, ou encore. Cette optimisation des performances réduirait ainsi le temps de chargement, bien que l'entreprise elle-même n'a ni officialisé, ni confirmé la nouvelle.Le Peugeot Pulsion marque une nouvelle étape pour Peugeot Motocycles dans sa conquête du segment des scooters: la firme tricolore prépare son avenir et la succession du Satelis, arrivé en fin de vie, en présentant un nouveau deux-roues connecté et équipé de la solution i-Connect. Pour tout connaître de ses nombreux avantages, rendez-vous ici Netflix n'y est pas allé par quatre chemins pour annoncer cet upgrade audio à ses clients . C'est donc officiel : la plateforme de SVOD va déployer une nouvelle fonctionnalité baptisée « High Quality Audio », laquelle permettra de produire «».