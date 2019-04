Fortnite : un saxophoniste poursuit Epic en justice pour avoir volé sa façon de bouger

Plutôt que de parler de copyrights, Pellegrino et ses avocats veulent la jouer fine

L'emote s'inspire-t-il uniquement de Pellegrino ? Pas vraiment...

C'est un enjeu de droits d'auteur de taille qui, au vu des jurisprudences, ne va pas manquer de faire couler beaucoup d'encre dans le monde vidéoludique. On savait que Fortnite faisait son miel de la culture pop : Keanu Reeves, Snoop Dog, Will Smith, Donald Faisons et maintenant Leo Pellegrino auraient tous inspiré le jeu phare d'Epic à un moment ou un autre. Autant de danses et de personnages appropriés par l'univers de Fortnite. Mais le saxophoniste new-yorkais a décidé de porter cette appropriation en justice.Pour Leo Pellegrino et ses avocats, pas de doute : l'emote « Phone It In » se calque bel et bien sur l'image du saxophoniste et sur ses mouvements endiablés. Pour Pellegrino, ses mouvements sont son «». Et le musicien est catégorique : Epic Games n'a jamais reçu l'autorisation d'utiliser cette «» et «».Pierce Bainbridge, son avocat, n'en est pas à sa première bataille juridique contre Epic. Mais en voyant qu'attaquer l'éditeur sur le terrain des copyrights ne menait à aucune victoire (pour l'instant), l'avocat la joue fine. Il n'attaque pas Epic pour non-respect des copyrights mais pour «» de l'image du musicien.Cette stratégie juridique est intéressante, car dans le cas où les juges tranchent en faveur d'une telle appropriation frauduleuse, cela reviendrait à reconnaître les copyrights détenus par Leo Pellegrino en admettant sa paternité sur ces mouvements présents dans l'emote. Mais le terrain reste glissant. The Verge reconnaît la similarité entre les mouvements de Pellegrino lors d'un live du musicien et l'emote, mais cette ressemblance se retrouve également dans les mouvements de dance de Sergey Stepanov, mieux connu sous le pseudo « Epic Sax Guy » et qui a enflammé l'Eurovision de 2010.Si Epic Games refuse de s'exprimer sur les supposés nombreux copyrights qu'il devrait avoir pour autant s'inspirer de la culture pop, l'affaire reste financièrement de taille lorsque l'on sait que rien que l'année dernière, Fortnite aurait généré un revenu de 2,4 milliards de dollars pour l'éditeur.