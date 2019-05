Nintendo Switch : un boost de performances caché dans la MAJ 8.0.0 ?

Un « léger » coup de boost pour la Nintendo Switch

Des chargements plus rapides... et c'est tout ?

Parmi les jeux concernés, on évoque notamment, ou encoreEn effet, cela fait quelques jours maintenant que les joueurssont invités à mettre leur console à jour et migrer ainsi vers le firmware 8.0.0. Une mise à jour qui offre quelques petites nouveautés et autres optimisations... mais qui permet également à la machineson processeur, sous certaines conditions.En effet, le processeur de la console, limité à 1 Ghz, peut ainsi grimper jusqu'àen cas de besoin. Les premiers jeux à en profiter sontet, à condition de mettre ces derniers à jour bien sûr.Cela correspond àdes deux titres, tous deux compatibles avec le kit Nintendo Labo VR disponible depuis quelques jours maintenant.Dans les faits, ce « boost » du processeur permet notamment à la console de Nintendo de. Dans, le chargement de la dernière sauvegarde est ainsi plus rapide de 30 % environ, tandis que les voyages instantanés s'effectuent endésormais, contre 19 secondes auparavant.Reste à savoir maintenant si d'autres titres profiteront de ce « boost » que Nintendo n'a pas souhaité commenter, ni officialiser d'ailleurs.