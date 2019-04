Nintendo : la Switch "lite" ne sera pas annoncée à l'E3

Crédits : George W. Bailey / Shutterstock.com

Si une sortie de la Switch-lite n'est pas démentie pour cet été, Nintendo aurait affirmé aux médias qu'une annonce hardware à l'E3 2019 était proscrite. "En règle générale, nous travaillons en permanence sur du nouveau hardware, et nous l'annoncerons quand nous serons en mesure de le vendre", a déclaré Shuntaru Furukawa, le président de Nintendo. L'entreprise annonce aussi que les sorties de Animal Crossing, Luigi's Mansion 3 et Zelda : Link's Awakening sont toujours fixées à 2019. Enfin, Nintendo travaille conjointement avec Tencent pour distribuer la Switch en Chine ; une arrivée très attendue sur ce marché qui devrait sans mal permettre à Big N de gonfler ses ventes de manière très importante.



Une nouvelle console pour booster les ventes

De nouvelles informations qui corroborent ainsi de précédentes rumeurs pointant vers, moins chère, et qui pourrait perdre au passage la possibilité d'être branchée à un téléviseur.a publié ce matin ses résultats financiers pour l'année fiscale 2018-2019 et confesse avoir manqué de peu son objectif initial de vendre 20 millions de. L'entreprise s'en sort néanmoins avecgrâce à pas moins de 17 millions de consoles vendues en un an (pour un total de 34,74 millions de machines).Aussi, il va sans dire qu'une console plus petite et moins chère pourrait permettra à Nintendo depour battre tous les records en fin d'année prochaine. Rappelons que la Nintendo Switch est actuellement vendue au tarif maximum conseillé de 329 €.Notez également que d'autres rumeurs pointent en faveur, légèrement plus puissant que l'actuel (à l'image des PS4 Pro et Xbox One X) et qui devrait arriver à l'hiver prochain.