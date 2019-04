Peugeot lance Peugeot Pulsion, un scooter 125 cc connecté

Le Peugeot Pulsion, dans sa version Allure (Peugeot Motocycles)

scooter

Inspiré d'éléments automobiles du constructeur

Peugeot Motocycles

Connecté et pratique

Fiche Peugeot Pulsion Active / Allure / RS



Famille : Peugeot PowerMotion125cc - Euro 4 - 14,6 cv | Refroidissement : Liquide | Couple : 11,9 Nm à 7 000 tr/min | Puissance : 10,6 kw à 9 000 tr/min | Vmax : 110 Km/h | Consommation : 2,9 L/100 km | Émission CO2 : 66 g/km | Type de freinage : ABS + SBC | Dimensions : 1970 L x 760 W x 1133 H (mm) | Poids à vide : 165 kg | Poids net : 176 kg | Hauteur de selle : 790 (mm) | Réservoir d'essence : 12 l | Habitabilité : 1 casque intégral + 1 demi jet à écran (coffre sous selle et Hayon) | Prix : 4 299 € pour la version Active / 4 699 € pour les versions RS et Allure

a récemment présenté le tout premierde sa gamme à embarquer une technologie développée de A à Z par la marque, i-Connect, qui le place parfaitement dans l'environnement connecté actuel. Peugeot Pulsion va être proposé en trois versions :, un modèle plutôt sportif,et, le seul à ne pas bénéficier de la connectivité. Les engins arrivent en concession à partir de mi-mai, et seront proposés entrepour le modèle non connecté etpour les deux autres.Avec le, Peugeot vient proposer une réelle alternative au public plutôt citadin, entre son GT compact Citystar et le Satelis, qui partira à la retraite une fois les stocks épuisés. Le constructeur français veut faire de Pulsion, développé et fabriqué dans son usine historique du Doubs, à Mandeure,. Design agréable, connecté, et sécurisé (signature lumineuse DRL, ABS sur les deux roues, freinage unique avec la main gauche), il possède de réels atouts pour séduire.Pour dessiner le scooter, Peugeot Motocycles s'est inspiré de quelques, comme pour ses cadrans analogiques, dont les aiguilles et le compte-tour inversé empruntent à ceux de la 308, ou bien comme la signature lumineuse à LED, inaugurée sur la nouvelle 508, qui reprend les fameuses canines du Lion. À l'arrière, la signature lumineuse est inspirée du concept-car Peugeot Instinct, avec des feux arrière à LED qui dégagent un aspect trois dimensions.L'atout majeur de la gamme Pulsion, c'est donc sa. Elle est la version deux-roues de l'i-Cockpit, présente sur les véhicules automobiles du constructeur. Outre l'(écran doté d'un affichage à cristaux liquides), qui permet une meilleure perception par l'œil des informations affichées et lequi permet de diminuer les amplitudes de mouvements lors des manœuvres,nous intéresse plus particulièrement.Cette dernière permet de profiter d'un pilotage à la fois interactif et sécurisé. L'utilisateur peut par exemple recevoir des appels et SMS en roulant, mais ne les lire, avec une seule ligne d'information. L'appli et son GPS intégré offrent au pilote la possibilité de planifier ses déplacements en tenant compte de la circulation en temps réel. Les gâchettes positionnées directement sur le guidon permettent de gérer sans mouvement l'affichage de l'écran TFT.Si vous en avez franchement marre des clés,. Et si vous craignez de perdre du temps à retrouver votre scooter au milieu d'une foule d'autres véhicules, vous pourrez rapidement l'identifier grâce à la fonction Find-Me, qui allume les warnings.