Le design du futur iPhone 11 dévoilé en ligne

© Onleaks - Cashkaro

Les trois caméras du futur iPhone se confirment à nouveau

Un iPhone XR amélioré sur le plan de la photo

Source : Forbes

Ils ne seront pas disponibles avant la rentrée 2019, mais les prochainsfont déjà parler d'eux. Nous avions déjà évoqué les premiers moules sortant des usines de production chinoises et montrant l'apparition d'un bloc caméra embarquant trois objectifs photos sur les successeurs de l' iPhone XS et XS Max Le site japonais Macotakara , célèbre pour publier de nombreuses indiscrétions sur le constructeur de Cupertino, ajoute sa pierre à l'édifice et confirme qu'Apple va suivre le reste de l'industrie età son système photo.Le bloc sera disposé à l'arrière de l'appareil, dans un gros carré que certains jugent déjà disgracieux, et accueillera également le flash. Les différents sites de rumeurs ne s'accordent pas encore pour déterminer les avancées que permettront la présence de ce troisième capteur. On peut imaginer qu'Apple l'utilise pour améliorer la qualité des photos en basse lumière, ou encore permette des prises de vue très grand-angle à la manière du Galaxy S10+ De nouveaux rendus 3D ont été réalisés par Steve Hemmerstoffer et Cashkaro à partir de nouvelles informations obtenues auprès des sous-traitants d'Apple et donnent une bonne idée du possible design définitif du successeur de l'iPhone XS.L' iPhone XR serait égalementpour sa deuxième édition. Le smartphone plus abordable d'Apple récupérerait unsimilaire à l'iPhone XS, là où l'appareil actuellement disponible n'en possède qu'un seul. Apple intégrerait les mêmes caméras que son modèle haut de gamme actuel, permettant d'améliorer la qualité photo de son smartphone sans augmenter le coût de production.Le site japonais indique également qu'Apple offrirait unaccompagné d'un câble Lightning vers USB-C à tous ses appareils et par conséquent une charge rapide aux iPhone 2019. La fonctionnalité est très attendue par tous les fans de la marque puisque le constructeur est le dernier à ne pas proposer ce type de technologie et fait toujours office de dernier de la classe, avec des temps de recharge pouvant dépasser les 3 heures et un chargeur par défaut bloqué à 5 W.Apple devrait donner tous les détails sur ses futurs smartphones, lors d'un keynote spécial.