Sur le Microsoft Store, les développeurs pourront récupérer jusqu'à 95% des revenus

Une répartition plus favorable aux développeurs



Plusieurs taux de commission qui restent néanmoins meilleurs que la concurrence



veut entretenir les meilleures relations possibles avec les. L'éditeur, qui possède désormais GitHub et ne cesse de crier à qui veut l'entendre son amour pour l'open-source , va également proposer de meilleures conditions commerciales à ses partenaires.À partir d'aujourd'hui, les développeurs pourront récupérer jusqu'à 95 % des revenus générés par la vente de leurs applications. Microsoft ne prélèvera donc plus qu'unepour tous les achats réalisés sur un ordinateur équipé de Windows 10.Ce taux de prélèvement sera accordé pour toutes les applications,qui y sont effectuées sur lesquels Microsoft conserve une commission de 30 % sur chaque vente effectuée via son store. Pour les achats hors jeux vidéo réalisés depuis une Xbox, le taux de prélèvement appliqué par Microsoft sera lui de 15 %.On peut comprendre que Microsoft souhaite récupérer une part plus importante sur les jeux vidéo achetés depuis ses boutiques. Le gaming est, de loin,par les acheteurs d'applications en ligne et la plus rémunératrice pour les éditeurs de ces boutiques.Les développeurs d'applications pourront conserver 95 % du prix de vente seulement si le client est arrivé sur la page du store en passant, par exemple, par un moteur de recherche. Microsoft empochera en revanche 15 % si il aide par, ou une offre promotionnelle, à vendre le logiciel comme il l'indique dans son contrat de développeur mis à jour C'est néanmoins une bonne nouvelle pour les développeurs, qui pourront récupérer une plus large part des revenus en portant leurs applications sur Windows. À titre de comparaison, Google et Apple prélèvent 30 % sur chaque vente, quel que soit le type d'application vendue.