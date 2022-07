Viber lance son portefeuille numérique

Payments on Viber permet de lier des comptes bancaires ainsi que des cartes Visa et Mastercard pour effectuer des achats, payer des factures ou simplement transférer de l’argent. Les transferts Peer-to-peer entre utilisateurs sont les premiers implémentés et ils sont gratuits. Les paiements à des tiers seront en revanche payants. Pour le moment, les services de paiement préexistants de Viber restent en place, mais seront progressivement remplacés par le portefeuille numérique.