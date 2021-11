Amazon refuse les cartes Visa britanniques à cause de frais bancaires trop élevés : demain en France ?

La firme américaine indique vouloir s’axer sur l’innovation en cherchant des options de paiement « plus rapides, moins chères et plus inclusives ». Des propos qui font écho aux projets des GAFA de créer leur propre monnaie virtuelle basée sur la blockchain . Amazon précise par ailleurs que les cartes de débit Visa ne seront pas concernées par cette mesure, ni les cartes de crédit de Mastercard, Amex et Eurocard. De son côté Visa assure travailler avec Amazon pour résoudre ce problème et faire en sorte que ses clients anglais puissent encore utiliser leurs cartes de paiement sur la plateforme l’année prochaine.