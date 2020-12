Pornhub n'accepte désormais plus que les paiements en crypto-monnaies pour son service Premium

Les deux principaux réseaux de paiement Visa et MasterCard ont décidé d’arrêter de travailler avec le site Pornhub à la suite d'un article du New York Times dénonçant certaines vidéos du site.

En conséquence, le géant du porno a déclaré que le site n’acceptait plus que les paiements en crypto-monnaies. La décision de Visa et de MasterCard n’est pas la dernière en date puisque PayPal avait décidé de bloquer l’accès à son service en novembre 2019.

Ainsi, Pornhub accepte désormais 13 crypto-monnaies différentes, à savoir Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Monero (XMR), NEM (XEM), Tether (USDT), Tron (TRX), Verge (XVG), ZCash (ZEC) et Waves (WAVES).

De plus, Pornhub a décidé de retirer toutes les vidéos des utilisateurs non vérifiés de sa plateforme. Ce qui représente plus de 60 % du contenu du site !