Une enquête confirme qu'Amazon fait des copies de produits sous sa propre marque

Selon Reuters, en possession de documents internes à la succursale indienne (dossiers, e-mails et plans d'affaires), Amazon a mis en place un système pour copier les produits d'autres marques et booster les ventes de ces articles. Cette révélation concerne notamment le marché indien. Ce n'est pas le premier scandale concernant un plagiat de produits des marques vendues sur le site du géant américain, et une nouvelle fois, les dirigeants exécutifs nient ces propos et toute implication dans cette affaire.