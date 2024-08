Dans son communiqué, Google explique que le bloatware l’application sera épinglée par défaut dans le menu Démarrer, et promet aux utilisateurs et utilisatrices de faciliter la transition entre leur PC et leur appareil Android. En se connectant à Essentials grâce à leur compte Google, il devrait en effet être possible de synchroniser sur Windows ses contenus liés aux services édités par la firme de Mountain View. Pour appâter le chaland, l’entreprise a aussi annoncé offrir deux mois d’essai gratuit à Google One 100 Go pour les abonnés Google One « éligibles ».