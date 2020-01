Qualcomm lance le pré-développement d'un logiciel de conduite autonome prévu pour 2023

Jusqu'à 700 000 milliards d'opérations par seconde

Qualcomm se lance sur les ADAS

Source : Reuters

Elle envisage désormais de trouver sa place sur le marché des véhicules autonomes, mettant en avant le faible poids et la consommation réduite de sa nouvelle plateforme.Le Vice-président et Directeur Général des activités automobiles de Qualcomm, Patrick Little, a déclaré que la société utilisait son expertise acquise dans le secteur de la téléphonie mobile pour développer des processeurs consommant peu d'électricité et produisant peu de chaleur. Ces dernières années, Qualcomm s'est attaquée au secteur des PC , et plus précisément aux PC compacts, dévoilant des puces capables de fonctionner sans ventilateur. Un gain d'espace, en coût de production et une consommation réduite qui seront utiles sur les véhicules électriques.Patrick Little a déclaré que «».D'après TechCrunch, la plateforme Snapdragon Ride serait en mesure d'effectuer entre 30 et 700 téra opérations (TOPS, soit entre 30 000 et 700 000 milliards d'opérations par seconde). Au niveau maximal de 700 TOPS, le système nécessiterait 130 W pour fonctionner, mais conviendrait à un véhicule autonome de catégorie 4 ou 5 . Il est fort possible que cette consommation s'adapte en temps réel selon les besoins du véhicule.Alors qu' Intel et NVIDIA ont tous deux fait parler d'eux sur le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), Qualcomm a gardé jusque-là un silence radio, décidant finalement de dévoiler son système au CES 2020, plus tôt en janvier. Pourtant, rapporte Reuters, sa technologie de conduite autonome était déjà en développement depuis «».De plus en plus d'acteurs s'intéressent à ce marché, et Qualcomm entend y trouver sa place. General Motors a déjà annoncé lundi 20 janvier qu'il étendait son partenariat déjà existant avec Qualcomm aux «». Les premiers kits de développement de Snapdragon Ride doivent être disponibles dès le premier semestre 2020 pour les constructeurs et certains fournisseurs. Le système doit ensuite entrer en production à partir de 2023.