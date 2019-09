Salto : Gilles Pélisson et Thomas Follin prennent les commandes, mais qui sont-ils ?

Gilles Pélisson (© TF1)

Un organigramme qui se dessine (encore un peu trop) lentement

Après avoir obtenu le feu vert de l'Autorité de la concurrence , Salto, le service vidéo des groupes TF1, France Télévisions et M6, est en train de mettre en place son organigramme. La plateforme devrait être lancée au cours du premier trimestre 2020 , et ainsi concurrencer Netflix, qui a pour sa part tout récemment annoncé son intégration au pack Ciné/Séries de Canal+ À la tête de la pyramide Salto, on retrouve Gilles Pélisson, élu Président du conseil de surveillance de la plateforme, après une réunion tenue lundi soir. L'ancien PDG d'Euro Disney et actuel patron du groupe TF1 depuis février 2016, âgé de 62 ans, débute un mandat de deux ans, qui court donc jusqu'en 2021. Ce diplômé d'Harvard était l'un des candidats les plus légitimes, avec Delphine Ernotte, qui préfère se concentrer sur l'évolution de France Télévisions, en pleine réforme Thomas Follin est, lui, bien moins connu dans le paysage médiatique français. Mais il est déjà habitué aux responsabilités. À 42 ans, celui qui occupait le poste de Directeur de la distribution des chaînes et services audiovisuels du groupe M6 vient de démissionner pour prendre celui de Directeur général du service Salto. Arrivé jeune au sein du groupe dirigé par Nicolas de Tavernost, en 2002, il est un spécialiste de la vidéo à la demande. Il a chapeauté le développement de 6Play ainsi que l'offre de programmes en replay de M6.Danielle Attias, Directrice déléguée de France Télévisions SVoD, devient secrétaire générale de Salto. Le reste de l'équipe devra être très rapidement constitué, notamment pour établir une stratégie de communication, diverses offres commerciales et, surtout, pour concevoir un catalogue qui puisse être le plus attractif possible.