Réforme de l'audiovisuel : retour du cinéma, investissement des plateformes... les réunions ont démarré

L'audiovisuel français a besoin d'un coup de neuf (© Crédits photo : Pixabay)

La publicité segmentée devrait bien voir le jour

Vive le cinéma à la télévision !

© Crédits photo : Pixabay

Les grandes plateformes vont devoir contribuer

Les grandes plateformes vont devoir contribuer

Source : Les Echos

Après le temps de l'évocation, puis cela des pistes, voici celui du concret pour la. Ce lundi 2 septembre, le ministre de la Culture, Franck Riester, recevait les dirigeants des différentes chaînes, associations de producteurs et professionnels de la communication. Au programme : la réforme audiovisuelle avec une refonte partielle et avantageuse de la réglementation des médias et une gouvernance remise au goût du jour.Le premier des assouplissements proposés par le gouvernement tient au financement des acteurs de l'audiovisuel.ou « adressée », c'est selon,. Celle-ci disposera, d'abord, d'une période d'observation d'un an, et pourrait ensuite être généralisée. Elle permettra aux chaînes de s'adresser à une cible ou à des téléspectateurs particuliers, en leur, comme l'indiquent nos confrères desPour ne pas perturber l'équilibre entre les médias (on pense notamment à la radio et, surtout, au cinéma et à la presse), les chaînes n'aurontdevrait être présent en force à la télévision ces prochaines années. Les chaînes pourront. Pour être précis, notons que la publicité destinée à faire la promotion de la distribution d'un film reste, elle, interdite à la télévision. Notons également que les films européens et d'art et d'essai bénéficieront toujours de quotas.Jusqu'à maintenant, les télévisions disposent de. Le samedi soir par exemple, c'est interdit. Désormais, cette restriction est. Une façon de s'armer face à la concurrence féroce de Netflix.qui ont une activité en France vont aussi devoir passer à la caisse,Des services comme, peu importe le genre (fiction, cinéma ou documentaire).Le montant des investissements devrait être aligné sur celui des chaînes en clair (environ 16 % de leur chiffre d'affaires annuel en France).La fusion Hadopi-CSA a aussi été discutée, tout comme le renforcement des liens entre le CSA et l'Arcep s'agissant de la régulation des opérateurs télécoms.La partie « piratage » de la réforme a été confirmée, avec une attention toute particulière sur les contenus sportifs.Le ministre de la Culture n'a en revanche pas encore confirmé la réunion des acteurs de l'audiovisuel public en holding, même si cela reste la tendance.