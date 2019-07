Salto : TF1, France Télévisions et M6 lâchent du lest pour séduire l'Autorité de la concurrence

Des restrictions significatives sur les contenus autorisés

Salto ne pourra pas être plus avantagé que les opérateurs par ses maisons mères

Source : Les Echos

Initié il y a un an, le projet de plateforme de vidéos des groupes, est actuellement étudié avec la plus grande attention par l' Autorité de la concurrence , qui doit donner son feu vert légal pour que le service puisse passer à l'étape suivante. Compte tenu du poids médiatique des trois groupes français, il a fallu ajuster le dossier, pour éviter tout comportement antitrust potentiel.Selon les informations recueillies par, relayées par nos confrères desse sont engagés à. Concrètement,ne pourra pas proposer, sur son service de SVoD, plus de 40% de son volume horaire en contenus audiovisuels acquis auprès des maisons mères en exclusivité.Cet engagement sous-entend que les trois groupes ne pourront, qui était censée être la force du projet.Quelles seront les relations entre, les chaînes de ses maisons mères, et les distributeurs-opérateurs traditionnels ? TF1 et M6, mécènes privés, ne pourront. Salto, qui proposera naturellement certaines chaînes de la TNT à ses utilisateurs, comme TF1, France 2, M6, TMC, W9, France 5 ou TFX, pourra être amené à les rémunérer pour les diffuser. Mais les sommes versées ne devront pas discriminer les distributeurs traditionnels. En somme : personne ne devra être avantagé plus qu'un concurrent.En outre, les trois médias ne pourront, et les salariés de TF1, France Télévisions et M6 ne pourront pas exercer de fonction au sein du service de streaming vidéo. Parmi les autres engagements pris, TF1, France Télévisions et M6 ne devrontau profit de leur service Salto. Cette pratique consiste, pour un diffuseur, àdans le temps.Salto devrait bénéficier d'et doit désormais attendre la réponse de l'Autorité de la concurrence, qui interviendra durant l'été.