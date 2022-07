Evernote vous permet enfin de créer des tâches récurrentes sur son app et son site web

Enfin, retenez qu’il est possible de définir une tâche récurrente directement depuis une note afin de vous en simplifier l'usage. Par ailleurs, vous pouvez également activer des rappels pour les différents types de tâches. Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible pour l’application Evernote sur smartphones et tablettes (iOS et Android) ainsi que pour la version web. Désormais, vous n’aurez donc plus aucune excuse pour oublier vos réunions hebdomadaires et autres activités récurrentes de votre quotidien.