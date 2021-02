Trello opère une refonte massive, du logo à l'interface

La vue Chronogramme détaille la manière dont les éléments d'un projet s'agencent les uns par rapport aux autres au fil du temps. Afin de pallier les imprévus et adapter les propriétés, il est possible d’ajuster les dates de début et les dates limites pour chaque projet en temps réel. Les cartes peuvent être organisées selon différents critères de tri : liste, étiquette ou membre. L’objectif est de permettre de visualiser en un coup d’œil la charge de travail de chacun et les dépendances.