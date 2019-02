iBorderCtrl, le détecteur de mensonges de l'UE, serait en réalité un collecteur de données

iBorderCtrl

iBorderCtrl, un Cambridge Analytica puissance 10 ?

Un outil qui soulève de sérieuses inquiétudes

Lundi, nous vous présentions sur Clubic le projet, un système de contrôle qui fonctionne grâce à une IA capable d'identifier les menteurs et qui pourrait bientôt être utilisé par les services frontaliers sur les routes, passerelles et gares de l'Union européenne, qui le finance. Mais alors que l'on pensait que le système serait utile aux gardes-frontières de l'UE dans leur lutte contre le crime et le terrorisme et leur repérage d'immigrants clandestin, le projet ne serait qu'La détection de mensonges n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le module de détection de mensonges, ADDS (Système de détection automatique de la tromperie), semble quelque peu emprunter au profil de personnalité de Cambridge Analytica, utilisé pour convaincre les utilisateurs d'abandonner leurs données.Le détecteur iBorderCtrl fait bien plus que prendre une photo de vous et vous poser quelques questions pour déceler un mensonge en étudiant votre comportement non verbal. En réalité, iBorderCtrl se sert des photographies et vidéos de votre visage pour en réaliser un profil complet.Non content de s'arrêter là, il parcourt également l'ensemble de vos comptes sur les réseaux sociaux, analyse des documents et signatures. Et si vous croyez qu'il stoppe son travail ici, vous déchantez totalement. Et en parlant de « chant », iBorderCtrl crée et stocke votre empreinte vocale numérique. Et ce n'est pas parce qu'il a vu en vousEn résumé, iBorderCtrl paraît au moins aussi sophistiqué sinon plus que le système de collecte de données mis en place par Donald Trump à la frontière américano-mexicaine. Tout cela nous pousse à tirer la sonnette d'alarme, nécessaire en raison de la quantité colossale d'informations (avec toutes les dérives que l'on peut redouter) que l'UE pourrait tirer d'un tel outil, qui pourrait dresser le profil le plus complet possible sur les personnes qui en seront les hôtes.