Surveillance : une IA peut vous trouver en fonction de votre taille, sexe ou vêtements

Un moteur de recherche de la surveillance vidéo

Des résultats encore améliorables

Aussi rassurant que perturbant : en Inde, une équipe de chercheurs vient de mettre au point une. L'outil les détecte en fonction de leur taille, de leur sexe mais aussi de la couleur de leurs vêtements, comme le précise The Next Web On appelle ça la « biométrie douce », et sa fiabilité est déjà assez surprenante.Pour mettre au point ce moteur de recherche de la surveillance vidéo, les chercheurs indiens ont constitué un réseau de neurones dédié à la reconnaissance de diverses caractéristiques de l'être humain, comme celles que nous avons évoqués. En utilisant la vision par ordinateur, l'IA se charge d'analyser la vidéo que vous lui transmettez. Imaginez que vous lui demandiez de rechercher «», l'outil ne retiendrait que les personnes qui répondent à ces critères. L'intelligence pourrait « tracer » une personne même après que l'on a perdu sa trace grâce à un flux de surveillance qui dépasserait les capacités humaines.À ce stade, les chercheurs avancent que l'algorithme «». Le taux de réussite n'est pas optimal, mais l'algorithme pourrait étendre sa palette de critères dans le futur.Cette technologie, comme toutes celles développées dans le cadre de la reconnaissance d'individus, pourrait aussi faire polémique. Aux partisans de la reconnaissance par vidéo pour la recherche de personnes disparues, s'opposent ainsi les défenseurs du respect de la vie privée, qui craignent une surveillance liberticide.