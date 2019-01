Cette IA Google permet de bien jouer du piano... et même si c'est la première fois

L'art du music learning

Improviser note par note

Un défi technique

Ah... le... Cet incroyable instrument capable de transmette les plus intenses des émotions, simplement en appuyant sur quelques boutons... Un instrument duquel beaucoup de gens souhaiteraient savoir jouer, mais qui demande un pe de pratique avant de pouvoir sortir quelconque composition correcte. Mais c'était sans compter surqui récemment mis au point unecapable de permettre à n'importe qui de jouer du piano, et ce, dès le premier jour.. Voilà le nom du programme d'IA récemment lancé par Google, et dont l'équipe à la base du projet s'est tout simplement inspirée du célèbre jeupour sa création.Exit les 88 touches de l'instrument, bonjour le petit boitier made in Google ne présentant que 8 boutons. Seulement 8 touches, oui, mais capables d'inventer des mélodies à la volée, se basant sur la première note jouée. Un système comparable à celui utilisé pour la saisie de texte intuitive sur mobile (le fameux mode T9).explique Chris Donahue, membre du trio ayant créé le boitier, à nos confrères de The Verge Comme l'explique Donahue, il existe déjà beaucoup de programmes musicaux permettant de créer une mélodie complète à partir d'une note de base. La différence avec, c'est que le programme improvise note par note, permettant à l'utilisateur d'avoir une réelle sensation de contrôle.raconte-t-il.Maisn'a pas été simple à mettre en oeuvre. Il fallait en effet que ses créateurs soient capables de réaliser moult petits exploits afin de donner naissance à leur projet.Entre réduction de la latence au minimum, apport des informations nécessaires au "réseau neuronal récurrent" utilisé par la machine afin de lui apprendre à jouer de l'instrument, réduction du nombre de touches d'un piano (généralement au nombre de 88) à seulement 8, et raccord de l'appareil à un vrai piano, les employés Google peuvent être fiers de leur travail.Retrouvez ci-dessous une petite démonstration deque vous pouvez tester ici dans sa version logicielle :