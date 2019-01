Atos et Google Cloud inaugurent leur labo d'intelligence artificielle à Londres

Une ministre britannique convaincue par le labo !

Le 24 avril,annonçait avoir conclu un partenariat mondial de poids avec, pour « répondre aux besoins de la transformation digitale des entreprises. » L'entreprise française, leader international du secteur fort de ses 124 000 salariés, commence à récolter les fruits de sa collaboration avec son homologue américain.Ensemble, ils ont inauguré , le lundi 15 octobre à Londres, le premier laboratoire d'intelligence artificielle lié à ce partenariat. Le lieu va être mis à la disposition d'entreprises et d'acteurs publics de toute l'Europe, pour que l'IA puisse leur fournir des solutions sécurisées de cloud hybride, de machineet de collaboration, pouvant aller de l'identification des paiements frauduleux à la mise en place de capteurs intelligents dans les chaines de production des sociétés du secteur de l'énergie.L'inauguration du laboratoire ne s'est pas faite dans l'anonymat, bien au contraire. La ministre britannique des industries créatives et digitales, Margot James, était présente en personne pour donner un aspect un peu plus officiel à l'événement. Elle a notamment pu tester l'activité machine Learning lors de sa visite, ce domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des techniques statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre. Leest déjà appliquée dans le jeu vidéo, le, la santé, la détection des fraudes ou encore les véhicules autonomes. La ministre a par ailleurs écrit sur Twitter avoir été « vraiment impressionnée par les technologies innovantes et les personnes brillantes impliquées ».Atos, qui pousse pour que l'IA soit mise à profit dans les entreprises et qu'elle transforme la société, ne s'arrêtera pas en si bon chemin et prévoit déjà d'ouvrir deux nouveaux laboratoires à Paris et Dallas.