Voici EVA, le taxi aérien français qui séduit les États-Unis

EVA

EVA se dirigerait vers le transport de marchandises



EVA

L'énergie électrique aurait-elle atteint ses limites ?

Il y a quelques semaines, la start-upfut récompensée à Los Angeles à l'occasion du Global Forum 2019, le concours du réseau international du Cleantech Open, qui épaule les start-up lauréates chaque année. La société toulousaine, co-fondée par Olivier Le Lann, un ancien de Tesla, travaille à. Plus qu'en France, c'est aux États-Unis que se dessinerait son avenir proche.Le fer de lance d'EVA, c'est le. Le petit aéronef tout électrique de deux mètres sur un, autonome, peut atteindre une vitesse de croisière de 300 km/h. Équipé d'ailes rétractables, il décolle et atterrit. Outre la livraison, celui-ci pourrait être exploité pour ses capacités decomme les ports ou le transport de matériel médical en urgence. Équipé de 26 ventilateurs gainés, il serait plus stable qu'un drone classique et pourrait assurer un transport sécurisé. EVA pensait d'abord développer son concept de transporteur de personnes, mais c'est finalementqui devrait être privilégié. Du côté des USA, on s'intéresse de plus en plus à la livraison à domicile au travers de systèmes autonomes comme des véhicules ou des drones, sur lesquels la NASA travaille activement , par exemple. Et si des hôpitaux français auraient pris contact avec la start-up, la réglementation américaine, déjà plus avancée, lui tend les bras. L'appareil volant viserait une centaine de commandes à la fin de l'année 2019.Pour se développer, la société EVA, qui, est accompagnée par l'association Cleantech Open France, comme nos confrères de Tourmag l'indiquent . Si celle-ci octroie une prime (insuffisante) de 50 000 euros à ses partenaires, «».», tempère toutefois Paul Foucher, le responsable de l'association Cleantech Open France. «», poursuit-il. Selon lui, le transport de demain pourrait ne pas être régi par l'énergie électrique mais par.... Alors, c'est une question économique qui se poserait, le développement de l'hydrogène étant officiellement beaucoup plus coûteux que l'exploitation des énergies fossiles et des énergies renouvelables actuelles.