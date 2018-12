Alphabet va tester la livraison par drone en moins de 10 mn en Finlande

© Wing

Le bêta-test débutera au printemps 2019 dans la capitale du pays

Une méthode bonne pour l'environnement, mais très bruyante

Source : The Next Web

C'estqui a été sélectionnée par le géant américain pour effectuer ce nouvel essai grandeur nature. Le but étant bien évidemment de démocratiser ce procédé dans un avenir proche.Le projetd' Alphabet a pour ambition de livrer les clients par les airs en moins de 10 minutes une fois la commande passée. Pour cela, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ne serait-ce qu'au niveau du climat. C'est en grande partie pour cette raison que l'entreprise a décidé de lancer son programme en Finlande au printemps 2019. Le climat étant rude dans ce pays du nord de l'Europe, il s'agira d'unpour évaluer la robustesse des engins volants.a également tenu à préciser que : «».En moins de 10 minutes, les habitants de la capitale Helsinki devraient ainsi recevoir leur nourriture, des médicaments et autres petits objets nécessaires à la vie quotidienne. Le drone en question ne peut transporter qu'une charge pesant. Son autonomie se situe aux alentours de, ce qui réduit fortement son champ d'action pour le moment. En parallèle, Alphabet compte mettre en place un service dont le but sera de, afin d'éviter que trop d'appareils ne circulent en même temps.Lors de ses différents tests, le projet Wing a effectué plus de 55 000 voyages. D'après la compagnie, le drone auraità celle d'une méthode de livraison traditionnelle. Cependant, ces engins sont également réputés pour faire beaucoup de bruit, ce qui pourrait incommoder une partie des citoyens sur le long terme.