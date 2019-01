Alphabet nommée 1e entreprise mondiale dans laquelle il fait bon travailler

Les entreprises US dominent le classement

Seulement deux entreprises européennes, la France en bas de tableau

remporte pour la deuxième année de suite le titre de meilleur employeur de l'année. Ce classement, établi par le magazine économique, liste les sociétés où il fait bon travailler dans le monde.La société, avec sa filiale principale Google, se retrouve en première place pour les conditions de travail proposées aux salariés. L'entreprise a également publié un rapport cette année, indiquant que le nombre de femmes aux postes dirigeants avait bondi de plus de 25%, et que l'embauche de personnes noires et hispaniques avait significativement augmenté ces derniers mois.Le reste du top 10 comprend 3 autres grands noms de la tech mondiale :figure ainsi à la deuxième place du classement,le talonne à la troisième position tandis qu'se classe 5Entre les deux entreprises se classe le leader mondial du divertissement,en 4place. Vient ensuite l'entreprise pétrolière CNOOC, basée à Hong-Kong, puis le constructeur automobile allemand Daimler.En bas du top 10, on peut citer Kasikornbank, un établissement financier thaïlandais, Celgene, une entreprise américaine spécialisée en biotechnologies et enfin un nom plus connu en 10position avec le groupe BMW.Si les cinq premières places sont occupées par des entreprises américaines, il faudra parcourir longuement le tableau du classement pour trouver la première entreprise française : le groupe hôtelier Accor se classe en... 279position !