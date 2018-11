Recherche : des micro-drones capables de soulever 40 fois leur poids

© École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Soulever des poids de 4 kg et ouvrir des portes

Une conception inspirée des guêpes



Si le succès des drones ne se conteste pas, ils ne sont pas particulièrement réputés pour leur force. Mais des chercheurs de l'(EPFL) ont réussi à créer un micro-drone équipé d'un treuil, capable de prouesses inédites.Ces engins s'appuient sur des matériaux adhésifs situés sur leur base, et adaptables en fonction de la surface à accrocher. Ils peuvent ainsi creuser des matériaux rugueux pour s'y attacher, ou se coller à une matière plus lisse, comme le verre, grâce à du silicone strié.De cette façon, un drone de 100 g peut exercer une force de 40 newtons, soit assez pour soulever 4 kg. L'équipe de scientifiques est également parvenue à ouvrir une porte, en utilisant deux de ces micro-drones.Pour imaginer une telle solution, les chercheurs ont observé le comportement des guêpes, capables de transporter des charges beaucoup plus lourdes qu'elles. Pour y parvenir, elles traînent les objets sur le sol, les déplaçant petit à petit. Le treuil, accroché au micro-drone, fonctionne donc exactement de la même manière.En revanche, pour ouvrir les portes, il a fallu pousser l'étude plus loin, car les guêpes n'en sont pas capables (et heureusement). Le processus s'est d'ailleurs avéré complexe et il a fallu un travail spécifique et minutieux pour que les micro-drones y arrivent. Mais il ne s'agit là que de premiers tests, et d'ici quelques années, on peut imaginer que plus aucune porte ne leur résistera.