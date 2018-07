iOS 11.4.1 : le mode USB restreint est officiel... et déjà contourné !

Une mesure face à GrayKey ?

Certains y verront un pied de nez au FBI, d'autres une mesure de sécurité supplémentaire pour la vie privée. Toujours est-il qu'il faudra maintenant compter avec le. Déjà aperçu lors des dernières bêtas d'iOS 11, ce switch logiciel permet de bloquer l'accès aux données de l'appareil via la prise Lightning après un temps donné.Lors de la bêta, il fallait 7 jours d'inactivité sur l'iPhone pour activer le blocage. Sur lapublique, ce temps est passé à une heure seulement. Passé ce délai, il faudra déverrouiller votre terminal pour y connecter un accessoire via la prise Lightning. Sinon cette dernière ne servira qu'à la charge.Difficile de ne pas penser à GrayKey en voyant l'arrivée de ce mode USB restreint sur iOS 11.4.1. Cet équipement capable de pénétrer les sécurités d'Apple avait fait parler de lui suite au bras de fer avec le FBI en 2016. La machine réussissait alors à trouver le code de sécurité de n'importe quelle machine sous iOS 10 ou 11 en quelques heures.Si Apple se défend d'avoir mis en place le mode USB restreint afin de lutter contre les autorités, la coïncidence est troublante. La nouvelle mise à jour iOS 11.4.1 permet en théorie de, à moins que le smartphone ne soit connecté à la machine moins d'une heure après son verrouillage.La nouvelle sécurité d'Apple pourrait déjà présenter des failles. L'entreprise de sécurité ElcomSoft a en effet découvert un moyen de remettre à zéro le compteur de blocage du mode USB restreint. Il s'avère qu'en branchant un appareil jamais utilisé avant sur l'iPhone, comme un adaptateur pour caméra de marque Apple, le compteur se réinitialise tout seul. Il y a ainsi plus de temps pour opérer sur le terminal à déverrouiller.Cette "faille" n'en est pas vraiment une et nul doute qu'une mise à jour viendra vite améliorer le système d'Apple. ElcomSoft a néanmoins mis en évidence qu'il reste toujours des possibilités pour pirater iOS 11. La course entre Apple et les hackers ne semble donc pas prête de s'arrêter !