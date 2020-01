CES 2020 : près de 500 km d'autonomie pour la prometteuse moto électrique de Damon Hypersport

À fond la caisse

Près de 25 000 dollars

Pour sûr, l'exposition de la moto électrique Hypersport au Consumer Electronics Show (CES) 2020, organisé à Las Vegas, a reçu un fort écho médiatique. Pour le plus grand bonheur de son créateur, le fabricant canadien Damon. Basé à Vancouver, ce dernier est parvenu à concevoir un deux-roues zéro émission aux caractéristiques plus qu'alléchantes, nous apprend le site spécialisé Electrek.En témoignent sa puissance et sa vitesse de pointe, établies à 200 ch et 322 km/h, respectivement. Le plus impressionnant reste sans aucun doute son autonomie sur voies rapides et en ville, fixée à 322 et 483 kilomètres. En d'autres termes, la Damon n'a rien à envier à ses futures concurrentes que sont la LiveWire d'Harley-Davidson ou la Zero SR/F . Ces dernières affichent en effet un rayon d'action urbain de 225 et 320 kilomètres.L'Hypersport ne se distingue pas uniquement par les atouts techniques susmentionnés. Son système CoPilot, à titre d'exemple, offre une couche de sécurité supplémentaire au pilote grâce à une série de capteurs, caméras et radars épaulée par une intelligence artificielle. Le tout est capable d'analyser pas moins de 64 objets en mouvement, et de prévenir l'utilisateur d'une menace imminente. Clubic en parlait déjà dans ses colonnes en juin dernier Deux types d'alerte ont été imaginés par la firme d'outre-Atlantique : des signaux lumineux sur les parois latérales du pare-brise et des vibrations envoyées dans les poignées du guidon. Le système Shift, quant à lui, change le guidon, repose-pieds, siège et pare-brise de position grâce à des préréglages effectués par l'usager. De quoi améliorer le confort de ce dernier, dont le positionnement du corps n'est pas le même sur autoroute ou en ville.Les instigateurs du projet ont fixé la grille tarifaire de la version standard à 24 995 dollars, contre 39 995 dollars pour la version premium (25 exemplaires). Il faudra en revanche faire preuve de patience en cas d'intérêt : la bécane ne sera livrée qu'à partir de 2021.