CES 2020 : NIU dévoile une moto électrique et un scooter trois roues doté d'un toit

Source : Electrek

Si les années 2000 ont été marquées par les scooters doté d'un toit, cette tendance a ensuite rapidement disparu des radars. Et en cette nouvelle décennie 2020, le fabricant chinois NIU tente de remettre au goût du jour ce type d'engin, mais sous un tout autre format : à trois roues et électrique. Ainsi est née le TQi-GT, présenté aux côtés d'une moto zéro émission répondant au nom de RQi-GT.Le duo a été présenté à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2020 par le biais d'un communiqué de presse . Le scooter est ainsi capable de filer à une allure maximale de 80 km/h, pour une autonomie de 129 kilomètres. Un rayon d'action similaire à la moto RQi-GT, dont la vitesse de pointe atteint cependant les 161 km/h. Les deux véhicules s'équipent ensuite d'une série de fonctionnalités identique.À commencer par une connexion Bluetooth, un antivol, un GPS capable de géolocaliser le modèle, mais également un écran TFT. La firme de l'Empire du milieu mentionne également une connectivité 5G, encore indisponible, ou alors en cours de déploiement, dans la majorité des pays positionnés sur ce standard.NIU a aussi ajouté un système ABS sur le scooter TQi-GT, alors que le site spécialisé Electrek spécifie la présence d'un phare avant adaptatif sur la moto.Le fait est que le binôme entrera en production dans le courant du second semestre 2020, pour un lancement sur le marché américain. À voir si le groupe asiatique cherchera à se positionner en Europe dans la foulée.