BMW : malgré deux concepts présentés, il n'y aura pas de moto électrique d'ici 5 ans

En juin 2019, le constructeur BMW s'illustrait en travers d'un concept de moto électrique répondant au nom de Motorrad Vision DC Roadster . Un modèle à la fois sportif et futuriste notamment composé de fibre de carbone et d'aluminium. La firme d'outre-Rhin s'était en revanche montrée peu bavarde quant aux caractéristiques techniques de son produit. Ce dernier était avant tout une démonstration de force censée donner le las pour les années à venir.Six mois plus tard, la marque à l'hélice remettait le couvert avec un second prototype : l' E-Power Roadster , dont le design inachevé n'arrive clairement pas à la cheville de son homologue susmentionnée. Sauf que cette fois-ci, les instigateurs du projet ont révélé quelques spécifications de leur engin : 136 ch, 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, 160 km/h en vitesse de pointe et 200 kilomètres d'autonomie.Tout portait alors à croire que BMW se tenait fin prêt à catapulter un deux-roues zéro émission sur le marché. Mais non. Car la récente sortie médiatique de son PDG Markus Schramm tend à prouver le contraire. «», débute l'intéressé lors d'une interview accordée à CycleWorld et relayée par Electrek.Et de poursuivre : «».Le timing semble clair, et l'est d'autant plus dans la suite de l'entretien : «». La patience est donc de mise.