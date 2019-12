E-Power Roadster : BMW présente son tout premier concept de moto électrique

Crédit photo : Motor Cycle News

Puissante et rapide

Crédit photo : Motor Cycle News

Nouvel angle d'attaque

Crédit photo : Motor Cycle News

BMW à l'assaut des motos électriques. Celle qui s'est déjà armée d'un deux-roues zéro émission commercialisé sous la forme d'un scooter, le C Emission, travaille actuellement sur un produit plus puissant et plus robuste, mais surtout, adressé à un public différent. L'E-Power Roadster a ainsi été introduit à plusieurs médias européens dans le cadre d'une présentation et d'un test.Sélectionné par la marque allemande, Motor Cycle News s'est fendu d'un bilan détaillé dans lequel apparaissent les premières caractéristiques de ce produit encore au stade de concept. Ses 136 chevaux lui permettent par exemple d'effectuer le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, pour une vitesse de pointe tutoyant les 160 km/h. Côté autonomie, la firme d'outre-Rhin table sur 200 kilomètres grâce à une batterie de 13 kW.Le groupe voit cependant plus grand : à l'avenir, les équipes souhaitent améliorer le rayon d'action de son modèle, qui devra ainsi osciller entre 200 et 300 kilomètres, au minimum. Son poids de 290 kilos pourrait également être revu à la baisse - objectif 260 kilos -, alors que sa batterie devrait bénéficier d'un système de refroidissement amélioré de sorte à pouvoir recharger la bécane sur une borne rapide (30 minutes pour 180 kilomètres).», a précisé Christoph Lischka, à la tête de BMW Motorrad. La firme d'outre-Rhin s'offre ici un nouvel angle d'attaque en matière de mobilité électrique, elle qui travaille déjà sur plusieurs automobiles zéro émission telles que son SUV iNEXT et sa berline i4