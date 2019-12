Piaggio Group (Vespa) officialise Ape E-City, un véhicule électrique à trois roues

Batterie interchangeable

Un marché en plein essor

Piaggio Group renforce sa stratégie d'électrification. Après avoir introduit une première version électrique de son iconique scooter Vespa en octobre 2018 , suivie d'une déclinaison plus puissante un an plus tard , le constructeur italien a cette fois-ci jeté son dévolu sur un véhicule à trois roues très populaire auprès de la population indienne : l'Ape City, qui devient, électrification oblige, l'Ape E-City.», lit-on dans un communiqué de presse officiel. La particularité du véhicule réside dans sa batterie amovible aussi pratique que rapide à changer. Cette méthode constitue en effet un gain de considérable pour les utilisateurs, qui n'ont plus besoin de patienter de longues minutes à une borne de recharge.Fabriqué dans une usine de Piaggio Group sise à Baramati, dans l'ouest du pays, l'Ape E-City constitue la première offensive de l'entreprise sur le segment des véhicules commerciaux zéro émission. Cette solution de mobilité urbaine a pour vocation de séduire un maximum d'utilisateurs dans un pays où le marché des voitures électrifiées vaut aujourd'hui 71 millions de dollars.Les experts s'attendent d'ailleurs à ce que les chiffres explosent : en 2025, sa valeur devrait grimper à 700 millions de dollars. Si la firme transalpine reste très discrète quant aux caractéristiques techniques de son produit, elle n'en demeure pas moins très bavarde au moment d'évoquer ses parts de marché : la divisionen détient 23,8 % sur le segment des véhicules à trois roues, et 42,9 % sur le segment des Cargo.