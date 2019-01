CES 2019 - HTC présente deux nouveaux casques de réalité virtuelle

Nouvelle interface inédite

Rendu fovéal

Il y a un an,levait le voile sur la version professionnelle de son casque de réalité virtuelle phare : l'HTC Vive Pro. Cette année, la multinationale taïwanaise remet le couvert en présentant non pas un, mais deux nouveaux dispositifs : l comme attendu , et l'. Le premier, adressé au grand public, se distingue sur plusieurs points : son design et son interface.Le Vive Cosmos reste quelque peu mystérieux : quatre capteurs (deux sur la façade avant, deux autres sur les côtés) apparaissent sur la vidéo, tout comme un téléphone portable. La question étant :, à l'image de ses concurrents Oculus Quest et Oculus Go , ou a-t-il besoin d'un smartphone pour fonctionner ? HTC devrait nous donner la réponse dans les mois à venir. Un écranet des contrôleurs l'accompagnent également.Mais surtout, le Vive Cosmos embarque une toute nouvelle interface logicielle baptisée Vive Reality System , qui repose sur un environnement immersif inédit, dans lequel l'utilisateur se déplace comme bon lui semble, tout en accédant aux diverses applications téléchargées. Le kit de développement sera proposé, selon le communiqué de presse publié sur le blog de Vive.L'HTC Vive Pro Eye se destine plutôt à un public professionnel. Considéré comme une évolution du Vive Pro, ce produit s'équipe d'un nouveau système d', ou suivi du regard. Un moyen de, et non plus grâce à des contrôleurs. Cette technologie tend à optimiser l'immersion d'une expérience et devrait, dans ce cas, fournir toute une série de données aux entreprises.Le rendu fovéal comblera nos mirettes : ce procédé consiste à améliorer de manière considérableou d'un point sur lequel notre regard est fixé. Toujours d'après la firme asiatique, l'HTC Vive Pro Eye débarquera au second trimestre 2019.