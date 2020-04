Google travaille à reproduire les mouvements d'un animal à un robot avec plus d'efficacité

© Google

Un apprentissage plus facile

« Randomiser » pour simplifier

Si l'apprentissage par imitation n'a rien de neuf (y compris dans le secteur de la robotique), l'équipe est parvenue à simplifier le procédé pour que tout repose sur la machine.L'objectif du projet, qui a été mené en partenariat avec l'Université de Californie, à Berkeley, était de trouver un moyen de transférer efficacement et de manière automatisée ce que Google appelle des «» à un robot. Dans son post de blog dédié , le géant affirme : «».Cependant, il ajoute : «». En règle générale, les robots apprennent des êtres vivants en détectant leurs mouvements et en les reproduisant. Mais cet apprentissage n'est pas parfait, et les scientifiques doivent généralement intervenir afin que le robot ne tombe pas au moindre imprévu. Ces interventions demandent du temps et retardent la mise au point finale de l'appareil.Pour surmonter cette difficulté, les chercheurs ont ajouté à leur chien-robot (appelé Laïkago en référence à Laïka, le premier être vivant mis en orbite) une «». En d'autres termes, ils ont fait varier différentes caractéristiques du robot - son poids, par exemple - afin de forcer la machine à s'adapter à de petites variables. L'ensemble des données est disponible sur GitHub Un « apprentissage de l'aléatoire » qui a rendu la méthode de transfert beaucoup plus robuste. Désormais, le robot est en mesure de reproduire la marche d'un chien en tenant compte de petits aléas. Il est aussi capable d'apprendre d'autres mouvements plus complexes, comme un saut ou le fait de courir après sa queue (s'il en avait une). Et s'il a besoin d'un petit peu plus de temps pour terminer son apprentissage, les chercheurs n'ont plus besoin d'intervenir pour le parfaire.TechCrunch précise : «». Google signale qu'une fois formé, le robot peut être contrôlé par une télécommande, l'apprentissage permettant de répondre à des commandes en temps réel.Le secteur a déjà connu des robots capables de s'adapter aux situations difficiles. Boston Dynamics dispose depuis quelque temps déjà de robots capables de garder l'équilibre ou de monter des escaliers sans les voir. Avec Atlas , Google nous a lui-même présenté il y a quelques années un robot capable de se relever. Mais avec Laïkago, le groupe veut rendre plus simple l'apprentissage des robots.