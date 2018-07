Cheetah 3 : le robot qui MIT qui monte des escaliers... sans les voir !

Un robot pour les zones sinistrées

Non, la vidéo n'est pas en accéléré. Oui, c'est extrêmementLe robot nous présente les différentes « allures » qu'il est capable de tenir : un trot assez lent, un galop rapide ou encore des petits bonds... autant de démarches qu'il maîtrise en laboratoire, mais aussi en extérieur. Les cailloux et les objets au sol ne le gênent pas.Mais ce n'est pas tout : il est capable de monter des marches «», en étant donc totalement aveugle. Même s'il glisse sur certains objets disséminés sur son chemin, il s'en sort parfaitement. Il arrive aussi à se relever lorsqu'il se fait pousser avec un bâton, ou lorsqu'il est tiré en arrière dans l'escalier.semble donc avoir une vraie proprioception, si le terme peut être utilisé pour les robots... Selon l'article , «». Et le choix d'avoir un robot capable d'avancer sans vision se comprend alors parfaitement.Comme l'indique le designer du robot, Sangbae Kim,doit pouvoir évoluer «» car celle-ci peut être «». Le fait d'obliger le robot à se concentrer sur des « informations tactiles » lui permettra d'être plus rapide et sûr. Au point de lui voir un futur en tant que robot pour les zones sinistrées ?