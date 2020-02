Un robot-serpent pour sauver des vies lors des séismes

© Université Johns-Hopkins

Le déplacement du serpent comme modèle

Imiter les ondulations du serpent

Après une catastrophe naturelle telle qu'un séisme, les secours doivent agir rapidement pour retrouver des survivants. Mais en général, de nombreuses zones sont rendues difficiles d'accès par l'amas de gravats jonchant le sol.Pour contourner cet obstacle, des scientifiques planchent sur des robots en mesure de se faufiler dans des recoins inaccessibles. Pour cela, des chercheurs de l'université Johns-Hopkins (États-Unis) ont choisi de s'inspirer... des serpents.Ils ont ainsi observé la façon dont le serpent-roi de Thayer se déplaçait, et en particulier comment son corps fonctionnait pour franchir des obstacles. En l'occurrence, ils ont placé un individu de cette espèce dans le laboratoire d'un des auteurs de l'étude et ont analysé la manière dont il s'y prenait pour gravir les marches de la pièce.Ces expériences leur ont permis de déduire que le reptile voyait son corps divisé en trois parties. Deux sections, à l'avant et l'arrière, faisaient ainsi l'objet d'ondulations, permettant à l'animal d'avancer et de conserver sa stabilité. Entre les deux, la partie du milieu restait davantage rigide. De plus, au fur et à mesure du déplacement du serpent, la portion proche de sa tête s'allongeait progressivement, tandis que celle à proximité de la queue se raccourcissait.Les chercheurs ont donc créé un robot reproduisant ce comportement. Et les résultats obtenus seraient concluants, puisque les scientifiques affirment que leur création s'avère plus stable que les précédentes tentatives en la matière. Et elle pourrait atteindre une vitesse semblable à celle du serpent. Néanmoins, ce dernier semble encore garder le dessus sur la machine, comme l'affirme Chen Li, auteur principal de l'étude : «».