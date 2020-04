Tracking, StopCovid : les Français sont pour l'utilisation des technologies pour lutter contre le Covid-19

© Pixabay

Une majorité de Français favorables à StopCovid

L'utilisation des technologies encouragée

Pour freiner la progression du Covid-19, la France est confinée depuis un mois désormais. Beaucoup militent pour que la technologie dans son ensemble participe à l'effort pour lutter contre l'épidémie de coronavirus . De nombreux Français se sont, ces dernières semaines, familiarisés avec des termes ou expressions comme « tracking », « contact tracing », « traçage numérique » ou des noms comme « StopCovid. » Un sondage Odoxa , réalisé pour Leyton, SAP, BFM Business, L'Usine Nouvelle, Stratégies et 01net les 8 et 9 avril auprès de 1 003 personnes (2,5 % de marge d'erreur) montre que les Français sont globalement favorables à l'utilisation des technologies pour combattre le virus.Le premier élément que l'on doit retenir de ce sondage est que 62 % des Français, à l'instar de nos voisins britanniques , sont d'accord pour télécharger et utiliser une application de type StopCovid. Rappelons que l'outil, actuellement développé par le gouvernement et qui pourrait être massivement diffusé dans les prochains mois, fonctionne via la technologie Bluetooth et est basé sur l'anonymat (système d'ID individuel pour chaque smartphone) ainsi que sur le volontariat. Il ne centralise aucune donnée, est sécurisé et ne demande aucune information personnelle.StopCovid, censée prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif, pour qu'ensuite elles se fassent elles-mêmes tester, ne rencontre pas une franche contestation. 17 % des Français seulement se disent opposés à une telle application. Les membres de La Quadrature du Net en font partie . De façon générale, les jeunes (72 % des 18-24 ans) sont plus ouverts à son utilisation que les plus âgés d'entre nous (54 % des 65 ans et plus).Six Français sur dix sont donc prêts à accepter lepour davantage se protéger du coronavirus. Cette statistique est confortée par un autre chiffre, puisque Odoxa nous indique que 69 % des personnes interrogées estiment que la France n'utilise pas suffisamment les outils technologiques et numériques. L'épidémie doit encourager les pouvoirs publics à franchir le pas et à aller plus loin. La santé avant tout, donc. 30 % des Français craignent tout de même qu'une telle pratique menace les libertés individuelles.Au niveau des technologies propres à utiliser, l'utilisation des caméras thermiques est plébiscitée. 79 % des Français sont favorables à leur utilisation pour relever la température par exemple dans les lieux publics, ce qui pourrait les prévenir d'une contamination potentielle. 58 % des sondés prônent le recours au Big Data, tandis qu'une majorité de Français (54 %) est ouverte à l'utilisation d'une technologie de tracking (en général) pour lutter avec plus d'efficacité contre le Covid-19. Pourtant décriée ces derniers mois, la reconnaissance faciale s'offre une majorité d'opinions favorables (51 %).En mai 2019, dans un précédent sondage Odoxa, 76 % des Français se disaient préoccupés par la collecte de leurs données personnelles. Il est intéressant de noter que la pandémie de coronavirus a une influence radicale sur le moral des Français, d'une part, mais aussi et surtout sur leur perception des technologies, dans le cas où elles peuvent contribuer à leur bien-être. À terme, ce sont les libertés individuelles qui pourraient en pâtir.