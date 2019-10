Les utilisateurs de l'application Mercedes voyaient les données personnelles d'autres propriétaires

Capture d'écran de l'application Mercedes-Benz avec l'apparition des données appartenant à un client qui n'est pas l'utilisateur initial (© TechCrunch)

Les fonctionnalités critiques de l'application n'ont pas été atteintes

Mercedes a mis hors ligne l'application puis procédé à la résolution du problème

Source : TechCrunch

Même si l'application mobile de Mercedes-Benz est destinée à localiser, déverrouiller à distance et démarrer son véhicule, on a tendance à oublier qu'elle reste soumise, comme chacune d'entre elles, à des soucis de confidentialité. Des clients du constructeur en ont fait l'expérience durant au moins quelques heures, le 18 octobre, lorsqu'ils ont découvert les données d'autres propriétaires de véhicules de la marque allemande.Au lieu de leurs propres données personnelles, les clients ont vu s'afficher les informations appartenant à des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Selon TechCrunch, qui a pu avoir le retour d'expérience de plusieurs clients, les informations affichées allaient des noms aux numéros de téléphone en passant par les adresses postales et électroniques, ainsi que les activités récentes des utilisateurs, comme les lieux par lesquels ils étaient passés.Si le suivi en temps réel et les fonctionnalités de déverrouillage à distance ou de démarrage et d'arrêt n'ont, elles, pas été impactées, les données personnelles des propriétaires ont clairement été exposées, constituant une belle entorse à la confidentialité.Quelques heures après les premiers signalements, Mercedes a rendu l'application indisponible, évoquant une opération de «». Le constructeur automobile n'a pas officiellement commenté sur les raisons du problème, désormais résolu, reconnaissant toutefois que «» durant un court intervalle vendredi.Avec l'arrivée de la 5G, dont l'un des usages phares sera la démocratisation (progressive, certes) des véhicules connectés, les applications mobiles des constructeurs auto et leurs utilisateurs pourraient être plus exposés que jamais.