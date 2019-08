Google, Microsoft et Intel nouent une alliance pour la confidentialité des données

© Pixabay

Définir et accélérer le chiffrement des données

Google, Alibaba, Baidu, Arm et d'autres également de la partie

Source : The Linux Foundation

Alors que de nombreuses données sont déjà chiffrées de bout en bout lors de leur envoi ou quand elles sont stockées, elles demeurent vulnérables. L'ambition duest justement de mettre en place des outilsvisant à sécuriser les données personnelles de tous, à tout moment.Présidé par la, le consortium ainsi créé déclare œuvrer à «». Un terme barbare faisant référence, selon les membres du consortium, au fait deNaissante, l'organisation compte déjà une poignée d'outils en développement.mettra par exemple à disposition des développeurs le Open Enclave SDK, un framework open source leur permettant de coder. Red Hat, un autre des membres du CCC, développe quant à lui un outil conjoint permettant d'isoler son environnement de travail de son hardware., enfin, travaille quant à lui à un SDK destiné à protéger le code et les données des développeurs au niveau du hardware grâce à des couches de protection avancées.Microsoft, Intel et Google Cloud ne sont pas les seuls géants du Web à avoir prêté allégeance à la nouvelle entité visant à. Le consortium compte également parmi ses membres un certain nombre d'éminences chinoises — Alibaba, Tencent, Baidu — et encore d'autres acteurs de lainternationale (Arm, IBM, Swisscom).À peine sorti de l'œuf, le CCC aura fort à faire pour qu'une voix concordante puisse se faire entendre auprès des entreprises, lesquelles sont la cible prioritaire des outils abordés plus haut.Espérons que ces belles paroles ne soient pas qu'une manière pour les géants du Web de verser dans le «», particulièrement à la mode ces derniers temps