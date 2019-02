Les données d'entreprises "à risque" du Dow Jones stockées sur un serveur public

Les coordonnées des entreprises disponibles publiquement

Le Dow Jones a déjà connu des failles de sécurité par le passé

Source : Engadget

Leest victime à son tour d'une fuite de données. Une liste d'entreprises estimées « à risque » a été retrouvée sur un serveur public, sans aucune sécurité.Cette liste comprend 2,4 millions d'entreprises et comprend le nom de leurs dirigeants, leurscomplètes ainsi que des notes détaillées sur leurs antécédents judiciaires et différents commentaires indiquant le niveau de dangerosité à travailler avec ces sociétés. Les données sont aussi utilisées par les banques et les agences gouvernementales pour déterminer si unpeut être accordé à ces entreprises.La base de données a été découvert par Bob Diachenko, chercheur en sécurité. Il explique que celle-ci aurait été déposée par une société tierce qui n'a pas pris la peine de la sécuriser par un mot de passe. Les données présentes étaient indexées, «»; explique l'expert.Ces données hautement confidentielles auraient pu être consultées par des personnes ou des organisations malintentionnées mais pour le moment il est impossible de savoir si la base de données a été découverte avant l'alerte donnée par Bob Diachenko. Elle est aujourd'hui retirée du serveur public et n'est plus accessible.Le Dow Jones a également réagi de son côté et confirme que cette erreur provient d'«». En 2015, le plus vieil indice boursier des Etats-Unis avait déjà été victime d'unede données confidentielles. Des pirates informatiques avaient profité d'unepour dérober les information commerciales ainsi que l'ensemble des coordonnées des abonnés du