L'administration Trump envisage d'interdire le chiffrement de bout en bout

Les hauts responsables américains veulent mettre à mal le cryptage de bout en bout

Bonus pour les autorités, malus pour la protection des données et des personnes

Source : Politico

Les enjeux duont été au centre des conversations dudes États-Unis, la semaine passée.Si leétait bel et bien interdit, lesauraient alors beaucoup moins de mal à accéder aux informations des suspects. C'est dans cette optique qu', visant àL'objectif ici, serait de permettre aux autorités deen matière de terrorisme, de trafic de drogue et de pornographie enfantine.Les entreprises, notamment les, intègrent depuis plusieurs années ce système depour répondre aux préoccupations des utilisateurs en matière deDepuis sa création, ou presque, l'utilisation de ce système de cryptage entraîne de longs débats sans fin : s'il permet de protéger les données des utilisateurs, cela nuirait au travail des autorités. En 2015, le, le, avait ainsi poursuivien justice afin d'accéder aux données du téléphone portable d'un des tireurs de l'attaque terroriste de San Bernardino, en Californie. L'entreprise de Tim Cook avait alors totalement refusé de déverrouiller l'iPhone en question pour aider les autorités américaines.Des personnes seraient défavorisées si cette loi venait à voir le jour : certaines comptent en effet sur ces technologies permettant le brouillage de leurs communications pour se cacher des harceleurs ou d'ex-compagnons parfois intrusifs et violents.Cefavoriserait, en outre, l'activité des, qui auraient alors plus de facilité à accéder aux données personnelles des américains.En somme, si ce projet de loi devait voir le jour, ce long débat serait, d'une part, à nouveau relancé, et la mise en place d'une véritable législation serait, d'autre part, indispensable, car il y a peu de chance pour que les entreprises de laacceptent de revoir leurs méthodes de cryptage de bout à bout, juste sur demande des autorités américaines.