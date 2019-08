Apple visé par une plainte l’accusant d’héberger certains fichiers iCloud sur des serveurs tiers

© Apple

Des données hébergées par Microsoft, Amazon et Google

Le chantre de la confidentialité a du plomb dans l'aile

Une plainte en recours collectif a été déposée à la Cour californienne et accusede publicité mensongère - la marque claironnant à qui veut l'entendre que les donnéessont «».Au cœur du grief qui oppose les plaignants à la firme :de cette dernière au sujet de lades données iCloud de ses utilisateurs.La plainte affirme qu'trompe ses clients en leur faisant croire que leurs donnéessont hébergées sur des serveurs lui appartenant. Or selon les informations compilées par les plaignants, il n'est pas rare qu'Apple», peut-on lire dans les documents déposés à la justice californienne.Se présentant depuis plusieurs années comme le parangon de la protection des données de ses clients, cette affaire fait tache d'huile sur l'image (pour le moment) propre d'Apple en la matière.. Contrairement à Amazon, Google, Facebook et Microsoft,, et tire l'essentiel de son chiffre d'affaires de lacomme Apple Music.Or, découvrir qu'une partie des données, que l'on pensait stockées en sécurité, est en réalité hébergée par des entreprises qui, elles,, a de quoi susciter des inquiétudes.Pourtant, Apple avait déjà concédé en 2018 qu'iCloud reposait «» sur des services tiers comme Google Cloud, rappelle. Il ne nous reste plus qu'à espérer que les garde-fous mis en place par la firme soient suffisants pour que des données sensibles ne se retrouvent pas dans la nature.Dans un document dédié à la sécurité des données iCloud, Apple indique que les contacts, calendriers, photos et documents sont «».Des clés qui, toujours selon Apple,- comme Amazon ou Google donc. «», rassure cependant Apple.