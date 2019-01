Tout le monde s'y met : Verizon lancera lui aussi son service de cloud Gaming

Verizon Gaming : plus de 135 jeux compatibles



Capture d'écran de l'interface actuelle de Verizon Gaming. © The Verge

Le cloud gaming taillé pour la 5G

D'ores et déjà disponible à l'essai sur une sélection de périphériques Nvidia Shield devrait arriver dans les semaines à venir sur Android, où quelques utilisateurs triés sur le volet pourront prendre part à une grande phase de bêta-test.Selon les informations de The Verge, qui révèle l'existence du service , Verizon Gaming compte déjà pas moins de 135 jeux jouables sur les tablettes, et prochainement Android.Des premières captures d'écran montrent d'ailleurs des titres tels que Fortnite, Battlefield V ou Red Dead Rédemption II côtoyer des. Mais d'après The Verge, ces derniers titres ne seraient là qu'en guise deet ne sauraient présager de la présence - improbable - des titres de Sony sur sa future plateforme.Du reste, la phase de test préliminaire actuellement en cours sur Verizon Gaming se veut extrêmement limitée en fonctionnalités. «», écrit The Verge, «».L'existence de Verizon Gaming n'a rien d'étonnant, alors que la majorité des acteurs du secteur vidéoludique développe leur propre solution. Microsoft , Sony, Electronic Arts et Google sont parmi les premiers à s'être lancés dans le développement de leur service deMais l'ambition dea d'autant plus de sens que l'opérateur est sur le pied de guerre pour être parmi les premiers à offrir à ses clients une connexion, à l'orée 2020. Une technologie qui, de par les débits astronomiques qu'elle promet, démocratiserait le concept même du cloud gaming.