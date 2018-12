Verizon se prépare à la 5G... en se séparant de plus de 10 000 employés

Jonathan Weiss / Shutterstock.com

10 400 départs d'ici mi-2019

Une réorientation totale vers la 5G

Source : Reuters

L'arrivée prochaine de la 5G n'est pas nécessairement synonyme de bonne nouvelle pour tout le monde. Chez Verizon, géant américain des télécoms, cela signifie plan de réduction des coûts... et du personnel.Par conséquent, dans le cadre de ce programme,feront leurs cartons et quitteront l'entreprise d'ici le milieu de l'année prochaine. Une réduction significative, puisqu'elle concerne environ 7 % des effectifs (Verizon comptait 152 300 salariés à la fin du troisième trimestre 2018).L'entreprise précise qu'il s'agit deet que les employés ayant accepté cette mesure recevront des indemnités. Celles-ci dépendront de leur ancienneté dans l'entreprise et pourront s'étendre jusqu'à 60 semaines de salaire, auxquelles s'ajouteront divers avantages et primes.Cette réorganisation va de pair avec la stratégie de Verizon de concentrer ses efforts et ses. L'opérateur cherche en effet à prendre de l'avance sur ses concurrents sur cette technologie, et a récemment annoncé le lancement prochain d'un smartphone compatible 5G, en collaboration avec Samsung Pour asseoir sa position sur le marché, Verizon a alors lancé un, avec l'objectif d'atteindre 10 milliards de dollars (environ 8,8 milliards d'euros) d'économies d'ici 2021. On peut donc imaginer que ces 10 400 départs ne seront pas les derniers.