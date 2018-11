Blade dévoile le Shadow Ghost : sa nouvelle box dédiée au cloud gaming

© Blade

Le cloud gaming en 4K, c'est maintenant

Disponibilité du WiFi 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 4.1

Totalement fanless et silencieuse

Trois fois moins énergivore que la Shadow Box ? seulement 5W en jeu

Port HDMI 2.0 pour le support des écrans 144 Hz

Plus ergonomique et dotée d'un design futuriste de bon goût, las'apprête à prendre le relais de la, presque deux ans après sa mise sur le marché. Dans un communiqué , la start-up française Blade nous présente son nouveau bébé, qui a tout pour plaire.L'une des principales nouveautés de la box ? outre son design ?, c'est la possibilité de jouer à des jeux en ultra haute définition, à 60 FPS, entièrement dans le cloud.Aucun détail n'est pour le moment disponible concernant le hardware équipant la boîte, mais il y a fort à parier que Blade misera sur les nouvelles RTX 2080 de Nvidia ? la sortie de la Shadow Ghost étant prévue au dernier trimestre 2018.Pour celles et ceux qui n'érigent pas la 4K en nécessité absolue, vous serez ravis d'apprendre que la Shadow Ghost permet de profiter de vos jeux en Full HD jusqu'à 144 FPS.Blade a également apporté tout un tas de petites modifications à sa box, parmi lesquelles :Comme pour la Shadow Box, la Shadow Ghost sera proposée à l'achat (119,95€), ou à la location (7,95€/mois). Il faudra ajouter à la facture l'abonnement mensuel aux services de Blade, tarifés à 44,95€ sans engagement, 34,95€ par mois pour un engagement de trois mois, ou 29,95€ par mois pour un engagement annuel.