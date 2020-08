Les ordinateurs portables signés Toshiba, c'est fini

Durant la décennie suivante et au début des années 2000, Toshiba faisait également partie des grands fabricants de PC. Mais au cours des années suivantes, il a progressivement perdu de sa popularité, en partie à cause d'un marché de plus en plus encombré. Selon Reuters, entre 2011 et 2017, la part de Toshiba sur le marché des PC a ainsi diminué de 17,7 millions d'unités vendues à environ 1,4 million.